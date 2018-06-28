Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Twitter запустил сервис поиска и идентификации рекламных сообщений

Экономика и бизнес
28 июня, 22:52 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 28, июня. /ТАСС

Сейчас сервис позволяет искать только политическую рекламу, имеющую отношение к федеральным политическим кампаниям в США

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Сеть микроблогов Twitter запустила сервис, с помощью которого пользователи смогут найти любое опубликованное в ней рекламное сообщение, в том числе политического характера, и получить информацию о том, кто разместил его. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг в интернет-блоге соцсети.

Задачей сервиса является обеспечение прозрачности размещения рекламных сообщений. Зайдя на специально созданную интернет-страницу, пользователи с помощью функции поиска смогут найти любую рекламу, а также информацию о том, кто ее разместил. О политической рекламе будут публиковаться и дополнительные данные, включая сведения о затратах на ее размещение, а также информацию о том, на какую аудиторию нацелено данное сообщение.

Как следует из заявления, на данном этапе можно осуществлять поиск лишь политической рекламы, относящейся к федеральным выборам в США, однако со временем соцсеть обещает дать возможность получать информацию о любом рекламном сообщении, размещенном в Twitter.

"Мы делаем прозрачной, как никогда, информацию о том, кто размещает рекламный контент, имеющий отношение к федеральным политическим кампаниям США", - отмечается в сообщении. С этой целью, как уже ранее было объявлено, соцсеть начала помечать рекламу особым знаком.

Facebook ранее уже создал электронный архив содержащих политическую рекламу сообщений, снабженный функцией поиска. В четверг соцсеть сообщила, что позволит своим пользователям искать и просматривать любую рекламу на ее страницах.

Компания Google ранее информировала, что текущим летом также планирует запустить сервис, направленный на обеспечение прозрачности размещения рекламных сообщений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему банк может заблокировать вашу карту
2
MSNBC: шесть человек погибли, 22 ранены при стрельбе в редакции местной газеты в США
3
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Италия заблокировала итоговый документ саммита ЕС
6
"Нафтогаз" оспорит в суде Швеции приостановку решения по делу "Газпрома"
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости