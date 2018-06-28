Twitter запустил сервис поиска и идентификации рекламных сообщений

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Сеть микроблогов Twitter запустила сервис, с помощью которого пользователи смогут найти любое опубликованное в ней рекламное сообщение, в том числе политического характера, и получить информацию о том, кто разместил его. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг в интернет-блоге соцсети.

Задачей сервиса является обеспечение прозрачности размещения рекламных сообщений. Зайдя на специально созданную интернет-страницу, пользователи с помощью функции поиска смогут найти любую рекламу, а также информацию о том, кто ее разместил. О политической рекламе будут публиковаться и дополнительные данные, включая сведения о затратах на ее размещение, а также информацию о том, на какую аудиторию нацелено данное сообщение.

Как следует из заявления, на данном этапе можно осуществлять поиск лишь политической рекламы, относящейся к федеральным выборам в США, однако со временем соцсеть обещает дать возможность получать информацию о любом рекламном сообщении, размещенном в Twitter.

"Мы делаем прозрачной, как никогда, информацию о том, кто размещает рекламный контент, имеющий отношение к федеральным политическим кампаниям США", - отмечается в сообщении. С этой целью, как уже ранее было объявлено, соцсеть начала помечать рекламу особым знаком.

Facebook ранее уже создал электронный архив содержащих политическую рекламу сообщений, снабженный функцией поиска. В четверг соцсеть сообщила, что позволит своим пользователям искать и просматривать любую рекламу на ее страницах.

Компания Google ранее информировала, что текущим летом также планирует запустить сервис, направленный на обеспечение прозрачности размещения рекламных сообщений.