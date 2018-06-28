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Инвесторы в Калужской области могут получить налоговые льготы

Экономика и бизнес
28 июня, 23:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Предполагается, что они будут действовать три года

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ТАСС, 28 июня. Льготные условия налогообложения сроком на три года могут получить компании, инвестирующие в проекты на территории Калужской области, заявил глава региона Анатолий Артамонов журналистам в четверг на Деловом вечере инвесторов в Москве.

"Многие компании выходят из льготного периода налогообложения. <…> Я вам предлагаю такой вариант - вы можете стать нашими агентами и, допустим, вы приводите или своих партнеров, или просто компанию, и говорите: вот мы, компания, которая разместит на территории Калужской области свой инвестиционный проект. Мы можем продлить вам льготы на три года. Это очень серьезное подспорье, в объеме от 10% от общего объема инвестиций, которые вы привели", - сказал Артамонов.

Деловой вечер инвесторов прошел в Москве в четверг. На нем присутствовали главы регионов и представители бизнеса.

Ранее сообщалось, что правительство РФ готовится к самой масштабной за последние годы налоговой реформе, которая предусматривает отмену и упрощение "сложных" налогов и параллельный перенос налоговой нагрузки на более простые и понятные косвенные налоги. Самыми значимыми переменами в налоговой сфере станут повышение ставки НДС на 2 процентных пункта - до 20%, отмена налога на движимое имущество и налогового режима для консолидированной группы налогоплательщиков, заморозка на уровне 30% всех страховых взносов.

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