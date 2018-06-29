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Reuters: Канада поможет металлургическим предприятиям, пострадавшим из-за пошлин США

Экономика и бизнес
29 июня, 0:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Размер пакета помощи составит от $377 млн до $603 млн

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ТАСС, 28 июня. Канада предложит материальную помощь сталелитейным и алюминиевым компаниям, пострадавшим из-за торговых пошлин США. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

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По его информации, Канада предложит предприятиям пакет помощи на сумму от $377 млн до $603 млн. Финансовая поддержка будет выделяться страной в течение нескольких лет.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд стран, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25%-ные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд.

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