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В Instagram появится функция добавления музыки к видео в Stories

Экономика и бизнес
28 июня, 23:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Композицию можно будет выбрать из библиотеки соцсети перед началом записи видео

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Глава Instagram Кевин Систром

Глава Instagram Кевин Систром

© AP Photo/Jeff Chiu

ТАСС, 28 июня. Социальная сеть Instagram в четверг выпустила обновление, благодаря которому в ее приложении появится возможность добавлять музыкальный ряд к видео в Stories. Об этом сообщается в пресс-релизе Instagram.

Stories - функция, с помощью которой можно загружать фотографии и короткие видео продолжительностью до 15 секунд. Они доступны в течение 24 часов.

"Теперь Вы можете добавить саундтрек к Stories, который подойдет к любому моменту и поможет выразить, как Вы себя чувствуете. Instagram Stories используют 400 млн человек каждый день. Мы рады дать нашему сообществу новые способы почувствовать себя ближе к своим друзьям и фолловерам", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что соответствующую композицию можно будет выбрать перед началом записи видео из библиотеки Instagram.

Ранее социальная сеть выпустила обновление, благодаря которому в программе появилась функция видеозвонка.

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