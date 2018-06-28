В Instagram появится функция добавления музыки к видео в Stories

ТАСС, 28 июня. Социальная сеть Instagram в четверг выпустила обновление, благодаря которому в ее приложении появится возможность добавлять музыкальный ряд к видео в Stories. Об этом сообщается в пресс-релизе Instagram.

Stories - функция, с помощью которой можно загружать фотографии и короткие видео продолжительностью до 15 секунд. Они доступны в течение 24 часов.

"Теперь Вы можете добавить саундтрек к Stories, который подойдет к любому моменту и поможет выразить, как Вы себя чувствуете. Instagram Stories используют 400 млн человек каждый день. Мы рады дать нашему сообществу новые способы почувствовать себя ближе к своим друзьям и фолловерам", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что соответствующую композицию можно будет выбрать перед началом записи видео из библиотеки Instagram.

Ранее социальная сеть выпустила обновление, благодаря которому в программе появилась функция видеозвонка.