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Выработка электроэнергии на строящейся в КЧР малой ГЭС составит 25,6 млн кВт/ч в год

Экономика и бизнес
28 июня, 23:33 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 28, июня. /ТАСС

Строительство генерирующего объекта в Усть-Джегутинском районе республики ведет ПАО "Русгидро"

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ЧЕРКЕССК, 28 июня. /ТАСС/. Среднегодовая выработка электроэнергии на малой ГЭС, которая строится в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии, составит 25,6 млн кВт/ч. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства КЧР, не уточнив сроки ввода объекта в эксплуатацию.

"Русгидро" ведет в КЧР строительство Усть-Джегутинской малой гидроэлектростанции - генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии мощностью 5,6 МВт. Среднегодовая выработка электроэнергии на малой ГЭС - 25,6 млн кВт/ч. Согласно проекту генерирующего объекта запланировано и строительство второй очереди, что позволит увеличить мощность ГЭС до 8,4 МВт", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на сегодня подготовлены котлованы под сооружения объекта, уложен бетон в основание будущей малой ГЭС. "Параллельно изготавливаются закладные части гидротурбин, заключены контракты на выпуск электротехнического и вспомогательного оборудования", - уточнили в ведомстве.

Ранее по итогам встречи главы КЧР Рашида Темрезова с генеральным директором ПАО "Русгидро" Николаем Шульгиновым сообщалось, что в 2018 году в регионе планируется также начать строительство двух малых Красногорских ГЭС суммарной мощностью около 50 МВт.

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