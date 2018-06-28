Правительство утвердило критерии для участия банков в жилищном строительстве

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Правительство России утвердило критерии для банков, участвующих в жилищном строительстве по новой системе. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на портале правовой информации.

Согласно документу банк, желающий открыть эскроу-счет для расчетов по договорам о финансировании возведения жилья, должен иметь универсальную лицензию и участвовать в системе обязательного страхования вкладов. Финансировать жилищное строительство не смогут организации, исполняющие санкции против России.

Претенденты на участие в сделках должны также соответствовать одному из следующих требований: принадлежность к единому институту развития в жилищной сфере "Дом.РФ", наличие высшего кредитного рейтинга по национальной шкале агентств АКРА или "Эксперт РА" , действие в отношении банка мер по санации или нахождение финансовой организации в санкционных списках иностранных государств.

С 1 июля 2019 года в России полностью откажутся от существующей системы привлечения денег граждан в строительство жилья, застройщики перейдут на механизм проектного финансирования. Он предполагает, что застройщики открывают в банках эскроу-счета, предназначенные для временного хранения денег до момента целевой выплаты. Покупатель квартиры перечисляет средства не застройщику, а в банк. После этого финансовая организация выделяет деньги девелоперу, и он начинает строить жилье.