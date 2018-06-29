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Министр энергетики Аргентины заявил о намерениях конкурировать с США на мировом рынке газа

Экономика и бизнес
29 июня, 1:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

Страна обладает вторыми по величине запасами сланцевого газа в мире, подчеркнул Хавьер Игуасьель

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ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Аргентина, обладающая одними из самых значительных запасов сланцевого газа в мире, планирует составить конкуренцию США на мировом газовом рынке, заявил на Всемирном газовом конгрессе министр энергетики страны Хавьер Игуасьель.

"Мы хотим превратить Аргентину в одного из ведущих поставщиков газа в мире. Президент попросил меня обеспечить наиболее быстрый путь для этого. У нас для этого есть необходимые ресурсы", - заявил он на панельной сессии.

По словам министра, Аргентина обладает вторыми по величине запасами сланцевого газа в мире. "Мы обладаем 800 трлн кубических футов извлекаемых запасов сланцевого газа. И разрабатывая только восьмую часть от этого - 100 трлн футов - мы можем обеспечить 25-30 лет снабжения газом наших потребителей, экспортируя 3-5 млрд кубических футов", - сказал Игуасьель.

Он подчеркнул, что Аргентина также намерена "экспортировать не менее 0,5 млн баррелей нефти в скором времени", не уточнив текущие объемы экспорта. Из графической презентации Игуасьеля следовало, что Аргентина обладает примерно 27 млрд баррелей извлекаемых запасов сланцевой нефти.

"Мы хотим быть открытым и достойным конкурентом США в экспорте газа", - заключил он. Игуасьель подчеркнул, что себестоимость добычи сланцевого газа в Аргентине "вполне конкурентоспособна добыче сланца в США", но не назвал цифр. По его словам, в 2019 году Аргентина планирует ввести в эксплуатацию сразу несколько проектов по добыче газа.

Накануне глава российской "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов сообщил российским журналистам, что компания интересуется сланцевыми проектами в Аргентине.

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