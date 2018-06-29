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Bloomberg: Манафорт в 2010 году указал в декларации, что был должен Дерипаске $10 млн

Экономика и бизнес
29 июня, 3:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, июня. /ТАСС

По данным агентства, такая информация приводится в ордере на обыск, выданном судом в штате Вирджиния в 2017 году

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НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт и его супруга в 2010 году указали в налоговой декларации, что задолжали российскому предпринимателю Олегу Дерипаске $10 млн. Об этом сообщило в четверг агентство Bloomberg.

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Как оно отмечает, данная информация приводится в ордере на обыск, выданном судом в штате Вирджиния в 2017 году. Журналисты ознакомились с этим документом. На основе ордера власти обыскали ячейку для хранения вещей, которой пользовался Манафорт. Позже был проведен обыск в его доме в городе Александрия.

Ранее агентство Associated Press сообщало, что Манафорт якобы тайно работал на Дерипаску более 10 лет назад с целью продвижения интересов руководства РФ. В ответ Дерипаска подал на Associated Press в суд Вашингтона за клевету.

Манафорт вошел в состав избирательного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже 19 августа был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм с 2007 по 2012 год. Ему инкриминируется "сговор против США", отмывание денег и совершение ряда других правонарушений. Согласно обвинительному заключению, он "действовал в качестве агента зарубежных представителей в интересах правительства Украины, Партии регионов и Януковича". Своей вины бывший помощник Трампа не признает.

Он также выступает в качестве ответчика по отдельному судебному разбирательству в городе Александрия (штат Вирджиния). Там он обвиняется в финансовых махинациях. Начало процесса назначено на 25 июля.

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