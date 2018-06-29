Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Долги предприятий ЖКХ перед энергетиками в ЕАО достигли критического уровня

Экономика и бизнес
29 июня, 3:20 UTC+3

Самый большой долг у коммунальщиков Биробиджана - 58,5 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 29 июня. Долги предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в ЕАО за электроэнергию достигли 150 млн рублей, энергетики начали отключать от электроснабжения объекты предприятий-должников, сообщает в пятницу пресс-служба Дальневосточной энергетической компании.

"Долги предприятий ЖКХ ЕАО перед энергетиками достигли критического уровня - 150 млн рублей. По итогам отопительного сезона сумма выросла на 52 млн рублей и составила 50% от общей задолженности всех юридических лиц региона. По причине огромного долга энергетики вынуждены отключить от электроснабжения объекты предприятий-должников. Ограничения будут действовать до тех пор, пока коммунальные предприятия не начнут рассчитываться за электроэнергию, потребленную в прошлых отопительных сезонах", - говорится в сообщении.

Самый большой долг перед энергетиками у коммунальщиков Биробиджана - 58,5 млн рублей. Облученский район накопил 20,6 млн рублей долга, свыше 5 млн рублей составляет долг Биробиджанского района. Неоднократные переговоры с руководством предприятий-неплательщиков, муниципальными властями, а также губернатором области не дали положительных результатов, отмечается в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Еврейская автономная область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
2
Почему банк может заблокировать вашу карту
3
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
4
Лидеры ЕС более 10 часов не могут согласовать подход к решению миграционного кризиса
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
СМИ: испанская полиция задержала футболиста "Спартака" Промеса за избиение жены
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости