Морские акватории под аквакультуру разыграют на ВЭФ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Морские акватории площадью более 9 тысяч гектаров в Приморье выставят на торги, часть лотов разыграют на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает в пятницу пресс-служба краевой администрации.

"Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру, расположенных в Приморском крае, выставят на электронные торги. Часть лотов планируется разыграть на четвертом Восточном экономическом форуме, который пройдет 11-13 сентября. Электронные аукционы будут проходить с 3 августа по 13 сентября", - говорится в сообщении.

Все участки расположены в Приморском крае. Информация о лотах размещена в витрине закупок Федерального агентства по рыболовству. Предусмотрено использование электронного документооборота и усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП), что обеспечивает необходимый уровень безопасности.

Сейчас в Приморье действуют 80 рыбоводных хозяйств, общая площадь предоставленных им в пользование участков - более 58 тысяч гектаров. На "морских огородах" выращивают гребешок, мидию, устрицы, трепанг и ламинарию. В этом году приморским предприятиям аквакультуры выплатят субсидии в размере около 21,5 млн рублей.