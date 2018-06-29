Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Морские акватории под аквакультуру разыграют на ВЭФ во Владивостоке

Экономика и бизнес
29 июня, 5:14 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, июня. /ТАСС

Электронные аукционы пройдут с 3 августа по 13 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 29 июня. /ТАСС/. Морские акватории площадью более 9 тысяч гектаров в Приморье выставят на торги, часть лотов разыграют на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает в пятницу пресс-служба краевой администрации.

"Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру, расположенных в Приморском крае, выставят на электронные торги. Часть лотов планируется разыграть на четвертом Восточном экономическом форуме, который пройдет 11-13 сентября. Электронные аукционы будут проходить с 3 августа по 13 сентября", - говорится в сообщении.

Все участки расположены в Приморском крае. Информация о лотах размещена в витрине закупок Федерального агентства по рыболовству. Предусмотрено использование электронного документооборота и усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭЦП), что обеспечивает необходимый уровень безопасности.

Сейчас в Приморье действуют 80 рыбоводных хозяйств, общая площадь предоставленных им в пользование участков - более 58 тысяч гектаров. На "морских огородах" выращивают гребешок, мидию, устрицы, трепанг и ламинарию. В этом году приморским предприятиям аквакультуры выплатят субсидии в размере около 21,5 млн рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ВЭФ-2018 Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
CNN: Трамп надеется заключить с Путиным сделку по Сирии для вывода из страны войск США
3
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Почему банк может заблокировать вашу карту
6
Лидеры ЕС более 10 часов не могут согласовать подход к решению миграционного кризиса
7
Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости