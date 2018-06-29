WP: Трамп предлагал Макрону выгодную торговую сделку за выход Франции из ЕС

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предлагал французскому лидеру Эмманюэлю Макрону выгодную двустороннюю торговую сделку взамен выхода Пятой республики из состава Евросоюза. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на европейские должностные лица.

По их сведениям, во время частной беседы в Белом доме 24 апреля Трамп обсуждал с Макроном вопросы торговли. В какой-то момент американский лидер спросил французского президента: "Почему бы вам не покинуть ЕС?" Взамен Трамп предложил Макрону, по сведениям издания, торговую сделку на более выгодных условиях, чем с Евросоюзом в целом.

Белый дом отказался комментировать данную информацию. По сведениям портала Axios, во время этой же беседы в Белом доме Трамп заявил Макрону, что Евросоюз в торговой сфере "хуже Китая".

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% для всех стран, которые поставляют эту продукцию в США. В ответ государства ЕС договорились установить импортные пошлины в 25% на американские товары общим объемом 2,8 млрд евро.