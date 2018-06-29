Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WP: Трамп предлагал Макрону выгодную торговую сделку за выход Франции из ЕС

Экономика и бизнес
29 июня, 5:18 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, июня. /ТАСС

Как сообщил портал Axios, 24 апреля во время беседы в Белом доме президент США заявил главе Франции, что Евросоюз в торговой сфере "хуже Китая"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/IAN LANGSDON

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предлагал французскому лидеру Эмманюэлю Макрону выгодную двустороннюю торговую сделку взамен выхода Пятой республики из состава Евросоюза. Об этом сообщила в четверг газета The Washington Post со ссылкой на европейские должностные лица.

Смотрите также

Трамп в беседе с Макроном указал на необходимость уравновесить торговлю США с Европой

СМИ: Трамп в личной беседе заявил Макрону, что ЕС в торговой сфере хуже Китая

Макрон постарается убедить Трампа на саммите G7 нормализовать торговые отношения

По их сведениям, во время частной беседы в Белом доме 24 апреля Трамп обсуждал с Макроном вопросы торговли. В какой-то момент американский лидер спросил французского президента: "Почему бы вам не покинуть ЕС?" Взамен Трамп предложил Макрону, по сведениям издания, торговую сделку на более выгодных условиях, чем с Евросоюзом в целом.

Белый дом отказался комментировать данную информацию. По сведениям портала Axios, во время этой же беседы в Белом доме Трамп заявил Макрону, что Евросоюз в торговой сфере "хуже Китая".

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в 25% и 10% для всех стран, которые поставляют эту продукцию в США. В ответ государства ЕС договорились установить импортные пошлины в 25% на американские товары общим объемом 2,8 млрд евро.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
Персоны
Трамп, Дональд Макрон, Эмманюэль
Страны
США Китай Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Норвежские ученые предсказали климатическую катастрофу в Баренцевом море
2
CNN: Трамп надеется заключить с Путиным сделку по Сирии для вывода из страны войск США
3
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Почему банк может заблокировать вашу карту
6
Лидеры ЕС более 10 часов не могут согласовать подход к решению миграционного кризиса
7
Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости