Парламент Японии принял закон о введении в действие соглашения о тихоокеанском партнерстве

ТОКИО, 29 июня. /ТАСС/. Парламент Японии принял в пятницу законодательство, позволяющее ввести в действие в стране новое соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), которое было заключено одиннадцатью странами региона без участия США. В мае этот документ уже был ратифицирован высшим законодательным органом страны.

Как сообщает информационное агентство Kyodo, нынешнее законодательство позволяет ввести в действие соглашение о ТТП уже в нынешнем году, хотя для этого правительство еще должно предпринять некоторые административные процедуры. В частности, будут приняты новые меры государственной поддержки японских животноводов, которые столкнутся теперь с более серьезной конкуренцией со стороны иностранных производителей мяса.

Изначальное соглашение о ТТП после семи лет переговоров было заключено в феврале 2016 года в Новой Зеландии. Участниками этой зоны свободного движения товаров, услуг, капиталов и технологий должны были стать 12 стран: Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили, Япония и США. Однако президент США Дональд Трамп сразу после вступления в должность объявил, что Вашингтон отказывается от ТТП, так как соглашение, по его мнению, дает необоснованные выгоды конкурентам и не в полной мере учитывает американские интересы.

Отказ США нанес сильный удар по договоренности, однако в минувшем мае 11 остающихся стран подписали новое соглашение о ТТП. Оно вступит в действие после того, как документ ратифицируют парламенты по меньшей мере шести стран. Пока это сделала помимо Японии только Мексика.