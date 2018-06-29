Кабмин выделит более 3 млрд рублей субсидий на НИОКР в сфере авиастроения

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении субсидий на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в области развития авиационной промышленности в размере 1,705 млрд рублей в 2018 году и 1,491 млрд рублей в 2019 году. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на портале правительства.

"Предусмотрено субсидирование расходов на разработку технических проектов, приобретение и изготовление технологического и испытательного оборудования, изготовление и испытание опытных образцов, оплату услуг по сертификации и регистрации результатов интеллектуальной деятельности, частичную оплату работ организаций-соисполнителей и других расходов", - говорится в пояснительной записке к документу.

К приоритетным направлениям НИОКР, частично покрываемых за счет субсидий, отнесены, в частности, работы по импортозамещению бортового оборудования для самолетов семейства Sukhoi Superjet 100.

Согласно пояснению, за счет субсидий будет покрываться не более 70% затрат на выполнение работ.

Отмечается, что эти меры, разработанные Минпромторгом РФ, будут стимулировать создание высококонкурентной российской авиационной техники. Субсидии будут предоставляться в рамках подпрограммы "Авиационная наука и технологии" государственной программы "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы".