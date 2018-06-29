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Медведев поручил проработать вопрос компенсации части стоимости туристической путевки в РФ

Экономика и бизнес
29 июня, 8:33 дата обновления: 29 июня, 8:47 UTC+3

Соответствующее поручение получили федеральные органы исполнительной власти

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Материал из 1 страницы
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос компенсации части стоимости туристической путевки для иностранных туристов в РФ. Об этом говорится в поручениях по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, состоявшегося 18 июня, опубликованных на сайте кабмина.

Так, органам исполнительной власти совместно с АО "Российский экспортный центр" при подготовке национального проекта "Международная кооперация и экспорт" поручено проработать вопрос стимулирования "въездного туристического потока из целевых стран за счет компенсации части стоимости туристической путевки, а также поддержка сертификации и адаптации услуг".

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