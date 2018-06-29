Медведев поручил проработать вопрос компенсации части стоимости туристической путевки в РФ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос компенсации части стоимости туристической путевки для иностранных туристов в РФ. Об этом говорится в поручениях по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, состоявшегося 18 июня, опубликованных на сайте кабмина.

Так, органам исполнительной власти совместно с АО "Российский экспортный центр" при подготовке национального проекта "Международная кооперация и экспорт" поручено проработать вопрос стимулирования "въездного туристического потока из целевых стран за счет компенсации части стоимости туристической путевки, а также поддержка сертификации и адаптации услуг".