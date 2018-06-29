Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев поручил проработать упрощение валютного контроля при экспорте некоторых товаров

Экономика и бизнес
29 июня, 8:37 дата обновления: 29 июня, 9:23 UTC+3

Министерства совместно с Российским экспортным центром также должны проработать вопросы налогового стимулирования новых экспортных производств

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать в рамках "проектных мастерских", организуемых Российским экспортным центром (РЭЦ) вопрос упрощения или отмены валютного контроля при экспорте отдельных видов товаров. Об этом говорится в получении премьер-министра, опубликованном на сайте кабмина.

Также речь идет о проработке вопроса упрощения регулирования внешней торговли, включая первоочередные меры по упрощению таможенного регулирования при переработке продукции на таможенной территории, введении стимулирующего налогового режима и администрирования, в том числе при экспорте программного обеспечения и IT-услуг.

Глава кабмина поручил Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу и Минсельхозу совместно с РЭЦ проработать вопросы налогового стимулирования новых экспортных производств и представить предложения в правительство Российской Федерации в срок до 17 августа 2018 года.

Также Медведев поручил Минэнерго, Минфину и Минпромторгу представить до 26 июля предложения по наращиванию экспорта продукции нефтегазохимии, включая предложения по соответствующей настройке налогового режима.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олег Навальный вышел из колонии
2
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
3
СМИ: испанская полиция задержала футболиста "Спартака" Промеса за избиение жены
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
6
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
7
Суд закрыл процесс по возврату $2 млн, переданных Улюкаеву Сечиным в качестве взятки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости