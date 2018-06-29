Медведев поручил проработать упрощение валютного контроля при экспорте некоторых товаров

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проработать в рамках "проектных мастерских", организуемых Российским экспортным центром (РЭЦ) вопрос упрощения или отмены валютного контроля при экспорте отдельных видов товаров. Об этом говорится в получении премьер-министра, опубликованном на сайте кабмина.

Также речь идет о проработке вопроса упрощения регулирования внешней торговли, включая первоочередные меры по упрощению таможенного регулирования при переработке продукции на таможенной территории, введении стимулирующего налогового режима и администрирования, в том числе при экспорте программного обеспечения и IT-услуг.

Глава кабмина поручил Минфину, Минэкономразвития, Минпромторгу и Минсельхозу совместно с РЭЦ проработать вопросы налогового стимулирования новых экспортных производств и представить предложения в правительство Российской Федерации в срок до 17 августа 2018 года.

Также Медведев поручил Минэнерго, Минфину и Минпромторгу представить до 26 июля предложения по наращиванию экспорта продукции нефтегазохимии, включая предложения по соответствующей настройке налогового режима.