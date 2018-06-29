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Первая очередь строительства "Звезды" будет завершена в 2019 году

Экономика и бизнес
29 июня, 8:51 UTC+3 БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ край/ 29, июня. /ТАСС

Строительство комплекса планируют завершить в 2024 году

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© Юрий Смитюк/ТАСС

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 29 июня. /ТАСС/. Строительство первой очереди крупнейшей российской судоверфи "Звезда" планируется завершить в 2019 году. Об этом заявил в пятницу вице-премьер Юрий Борисов.

Смотрите также
Председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, президент РФ Владимир Путин и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время посещения судостроительного комплекса "Звезда" в городе Большой Камень

Судостроительный комплекс "Звезда". Досье

"Создание судостроительного комплекса ведется в две очереди с окончанием строительства в 2024 году. Первая расширенная очередь должна по плану закончиться в 2019 году. Темпы взяты высокие, их надо выдержать и не допустить срыва сроков реализации проекта", - сказал он, открывая совещание на "Звезде".

По его словам, комплекс рассматривается как площадка для строительства ледокола "Лидер", который должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году.

Он также заявил, что на совещании предприятия региона доложат о выполнении государственного оборонного заказа. "Все возникающие проблемные вопросы должны решаться оперативно на всех уровнях. Срыв выполнения государственного оборонного заказа недопустим", - сказал заместитель председателя правительства.

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