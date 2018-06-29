Первая очередь строительства "Звезды" будет завершена в 2019 году

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 29 июня. /ТАСС/. Строительство первой очереди крупнейшей российской судоверфи "Звезда" планируется завершить в 2019 году. Об этом заявил в пятницу вице-премьер Юрий Борисов.

"Создание судостроительного комплекса ведется в две очереди с окончанием строительства в 2024 году. Первая расширенная очередь должна по плану закончиться в 2019 году. Темпы взяты высокие, их надо выдержать и не допустить срыва сроков реализации проекта", - сказал он, открывая совещание на "Звезде".

По его словам, комплекс рассматривается как площадка для строительства ледокола "Лидер", который должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году.

Он также заявил, что на совещании предприятия региона доложат о выполнении государственного оборонного заказа. "Все возникающие проблемные вопросы должны решаться оперативно на всех уровнях. Срыв выполнения государственного оборонного заказа недопустим", - сказал заместитель председателя правительства.