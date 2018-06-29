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Якутская топливно-энергетическая компания работает в плановом режиме

Экономика и бизнес
29 июня, 8:53 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 29, июня. /ТАСС

Ранее в компании подтвердили временную блокировку счетов в рамках уголовного дела совладельца группы "Сумма" братьев Магомедовых

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ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Ситуация вокруг Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК), счета которой были временно заблокированы, находится под контролем, производственная деятельность компании стабильна. Об этом ТАСС сообщил в пятницу первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников.

Ранее в ЯТЭК подтвердили временную блокировку счетов компании в рамках уголовного дела совладельца группы "Сумма" братьев Магомедовых.

"На производственных объектах все технологические процессы ведутся стабильно, с соблюдением всех регламентов. <…> Подготовка газоконденсата со стороны ЯТЭК для нужд ЖКХ республики также производится в плановом режиме", - сказал он.

В правительстве региона ранее отмечали, что в связи с ситуацией вокруг группы компаний "Сумма" правительством в апреле создана специальная рабочая группа. Были проведены переговоры и организационные мероприятия в целях обеспечения энергетической безопасности Якутии, сообщили в правительстве региона.

ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания" входит в группу "Сумма", совладельцы которой братья Зиявудин и Магомед Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 млрд рублей. Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по статьям "Мошенничество", "Организация преступного сообщества или участие в нем" и "Присвоение или растрата" по фактам хищений в особо крупных размерах бюджетных средств, в том числе выделенных на строительство объектов инфраструктуры и энергоснабжения.

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Якутия Дело о хищениях в группе компаний "Сумма"
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