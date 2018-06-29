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Источник: банк БРИКС до 8 июля может получить рейтинг Fitch и Moody's не ниже "АА"

Экономика и бизнес
29 июня, 8:58 дата обновления: 29 июня, 9:01 UTC+3

Рейтинг S&P может быть присвоен банку до конца 2018 года

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ТАСС, 29 июня. Новый банк развития (НБР), учрежденный странами БРИКС, может получить международный рейтинг от агентств Fitch и Moody's не ниже инвестиционного "АА" или даже самый высокий рейтинг "ААА". Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Уже на следующей неделе может быть опубликован рейтинг НБР. Рейтинг - от Fitch и Moody's. Рейтинг S&P может быть присвоен в конце года", - сообщил собеседник агентства.

В середине апреля на ежегодной Весенней встрече Всемирного банка и Международного валютного фонда в Вашингтоне правление банка вместе с представителями акционеров провели встречу с тремя ведущими рейтинговыми агентствами.

Основная задача банка заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах - членах БРИКС и в развивающихся странах. С 2016 года, когда банк начал свою операционную деятельность, было одобрено 15 проектов на общую сумму свыше $3,5 млрд. Из них четыре в Китае, четыре в Индии, по три в России и Бразилии, и один в ЮАР. В сентябре прошлого года было объявлено о начале строительства нового здания штаб-квартиры банка в Шанхае.

В утвержденной банком стратегии развития на 2017-2021 гг. указывается, что общий объем одобренных советом директоров НБР кредитов к 2021 году может составить до $44 млрд.

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