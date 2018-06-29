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ЦБ рассказал о планах по созданию цифрового профиля гражданина

Экономика и бизнес
29 июня, 9:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

При этом о конкретных сроках реализации проекта пока не сообщается

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Банк России совместно с Минкомсвязью ведет разработку концепции цифрового профиля гражданина, который обеспечит обмен данными между потребителями и поставщиками данных, рассказала в интервью ТАСС первый заместитель председателя ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

"Цифровой профиль - это один из ключевых элементов цифровой инфраструктуры. Министерство цифрового развития и Банк России уже начали концептуальную подготовку к ее созданию. Так, Банк России совместно с банками на площадке Ассоциации "Финтех" ведет разработку концепции собственно цифрового профиля. Технологии, которые лягут в его основу, обеспечат простой, быстрый и легальный обмен данными между потребителями и поставщиками данных с использованием единого технологического ID и позволят управлять цифровыми согласиями граждан на обмен информацией", - сообщила Скоробогатова.

При этом, по ее словам, ЦБ рассматривает управление данными и технологии искусственного интеллекта в привязке к цифровому профилю, который позволит иметь всю историю операций с корректной информацией по гражданину или компании в онлайн-режиме.

Скоробогатова отметила, что цифровой профиль не будет хранить информацию из других баз данных, а будет предоставлять доступ к ним с помощью сквозного технологического идентификатора и обеспечивать получение таких данных о гражданине или компании на основе цифровых согласий.

"Такой идентификатор будет связывать все данные о гражданине, содержащиеся в различных системах. Важной частью цифрового профиля станет информация, которая будет содержаться в регистре населения, создаваемом ФНС России. Мы же в свою очередь определим, какой еще информацией из других министерств и ведомств, коммерческих и иных организаций можно будет наполнить профиль", - отметила она.

Первый зампред ЦБ подчеркнула, что о конкретных сроках реализации проекта говорить рано, так как сейчас необходимо концептуально проработать проект. "В целом же получать информацию смогут граждане, компании, банки, государственные и другие организации. Если говорить о структуре данных, то в первую очередь это будут персональные данные, справки, сведения об оплате коммунальных услуг, о кредитах или остатках на счетах, оплата налогов и пошлин, покупка и продажа недвижимости, автомобиля, если клиент подтвердит, что он готов предоставить такую информацию о себе организации, в которой он хочет получить соответствующую услугу", - сказала она.

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