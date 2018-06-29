Власти перенесли начало индексации тарифа системы "Платон" на год

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе на 1 июля 2019 года срока начала ежегодной индексации размера платы, взимаемой в рамках системы "Платон" в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам большегрузными транспортными средствами. Как сообщает пресс-служба кабмина, документ подписан 28 июня.

"Срок начала ежегодной индексации размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 т, переносится с 1 июля 2018 года на 1 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

"Платон" - государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого большегрузами федеральным автодорогам, введена на территории России с 15 ноября 2015 года. Ранее предполагалось, что ежегодная индексация тарифа в рамках системы будет запущена с 1 июля 2018 года. Причем такое изменение тарифа, согласно постановлению правительства от 31 января 2017 года, должно было быть проведено "исходя из фактического изменения с 15 ноября 2015 года индекса потребительских цен", то есть, на накопленную инфляцию.

В настоящее время тариф "Платона" составляет 1,9 рубля за км. В Минтрансе рассчитывают, что в 2018 году сборы составят 23 млрд рублей. По данным начальника ФКУ "Дороги России" Ивана Григоровича, общие сборы в системе "Платон" с момента ее запуска достигли почти 50 млрд рублей. На эти средства отремонтировано более 2 тыс. км дорог.

В Министерстве транспорта ранее заявляли, что вопрос об индексации тарифа в системе "Платон" будет обсуждаться только после усиления контроля за нарушителями и предоставления первых результатов этой работы грузоперевозчикам. Ожидается, что этот контроль будет усилен уже с июля 2018 года.

В частности, полномочия по выявлению неплательщиков на основе автоматической фиксации будут переданы от МВД к Ространснадзору. Соответствующие изменения в КоАП уже одобрили Госдума и Совет Федерации. Полностью готовый к работе федеральный Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений Ространснадзора обеспечит равный контроль на всей территории страны, заверяли в Минтрансе.