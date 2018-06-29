ЦБ к концу года подключит к биометрической платформе более 4 тыс. отделений банков

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. ЦБ планирует на первом этапе запуска платформы удаленной биометрической идентификации клиентов банков, который завершится к концу 2018 года, подключить более 4 тыс. точек обслуживания кредитных организаций. Остальные отделения будут подключены к концу 2019 года, сообщила в интервью ТАСС первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"К концу года мы ожидаем подключения к платформе удаленной идентификации более 4 тыс. банковских отделений и точек обслуживания. В этом году мы также начнем работу над ее использованием для предоставления государственных, нотариальных и иных услуг. А это более 100 млн различных услуг ежегодно", - рассказала она.

Банкам необходимо дооборудовать свою инфраструктуру, и на это нужно время, поэтому кредитные организации будут оснащать свои подразделения поэтапно: до конца года - не менее 20% отделений, до середины 2019-го - не менее 60% отделений и до конца 2019-го - 100% отделений, рассказала первый зампред ЦБ.

Перечень банков, в которых можно будет пройти регистрацию в ЕСИА и Единой биометрической системе, будет размещен на сайте Банка России. Критериями допуска кредитных организаций к присоединению к платформе являются участие банка в системе страхования вкладов, неприменение к нему мер по банкротству и отсутствие специального решения Банка России.

Преимущества использования биометрии

Использование биометрии позволит банкам снизить издержки на обслуживание клиентов более чем в три раза, добавила Ольга Скоробогатова.

"Удаленная идентификация позволит снизить банкам стоимость обслуживания клиентов более чем в три раза", - сказала она.

Проект по созданию платформы удаленной биометрической идентификации клиентов ЦБ реализует совместно с участниками ассоциации "Финтех" - российскими банками, платежными системами и телеком-операторами. Ассоциация разработала технологию и нормативную базу внедрения биометрии, основа которой закреплена в принятых в конце 2017 года поправках в федеральный закон №115-ФЗ.

Разработку самой платформы вел "Ростелеком". Система размещена в его облачной защищенной инфраструктуре, доступ к которой кредитные организации получат через специальные каналы связи системы межведомственного электронного взаимодействия. Данные пользователей биометрической системы также будут передаваться через защищенные каналы связи с использованием отечественных криптоалгоритмов.

Планируется, что в дальнейшем подключаться к платформе смогут также некредитные организации. Таким образом, россияне смогут проходить упрощенную идентификацию для дистанционного получения не только финансовых, но и иных услуг, в том числе государственных.

Первый этап запуска платформы стартует 30 июня, сообщала ранее Скоробогатова.