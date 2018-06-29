"Ижсталь" готова восстановить поставки металлопродукции "КамАЗу" после успешного аудита

ИЖЕВСК, 29 июня. /ТАСС/. Завод "Ижсталь" (входит в группу "Мечел") прошел аудит "КамАЗа", ижевское сталелитейное предприятие рассчитывает восстановить сотрудничество с автомобилестроительным заводом. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба компании.

"Аудит стал еще одним шагом на пути восстановления сотрудничества с "КамАЗом". Мы успешно работаем со многими компаниями отечественного автопрома и надеемся, что "КамАЗ" тоже станет постоянным потребителем нашей продукции", - приводятся в сообщении слова управляющего директора "Ижстали" Сергея Козеннова.

В пресс-службе предприятия отметили, что специалисты автомобилестроительного завода "положительно оценили возможности "Ижстали" по выпуску высококачественной металлопродукции".

"Автомобилестроители изучили возможности прокатного цеха, обратили особое внимание на оборудование для производства металла, отвечающего высоким требованиям автогиганта к кривизне и качеству поверхности. Отметили организацию участка обточки и отделки проката, создание необходимых условий для различного вида контроля качества и внедрение системы QR-кодирования металлопродукции", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что правительство Удмуртии подписало соглашение о поставке продукции региональных предприятий на "КамАЗ" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Первый зампред правительства региона Александр Свинин рассказал, что в рамках соглашения республика рассчитывает вернуть поставки продукции завода "Ижсталь" на "КамАЗ".

"Ижсталь" входит в металлургический дивизион группы "Мечел", находящийся под управлением "УК Мечел-Сталь". Ведущий российский производитель специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката. Выпускает сортовой и калиброванный прокат, холоднокатаную ленту, стальные фасонные профили высокой точности из конструкционных, инструментальных, быстрорежущих, нержавеющих марок стали.