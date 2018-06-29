Глава Колымы предлагает не повышать пенсионный возраст для жителей Крайнего Севера

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов на внеочередном заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, на котором обсуждались предложения правительства РФ, касающиеся совершенствования пенсионной системы, предложил не повышать возраст выхода на пенсию для жителей Крайнего Севера. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Магаданской области.

Ранее вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова сообщала, что в нижней палате парламента планируется провести заседание круглого стола, чтобы обсудить возможность не повышать возраст выхода на пенсию для коренных малочисленных народов Севера (КМНС).

"Моя личная позиция - пенсионная реформа должна учитывать особенности проживания в условиях Крайнего Севера. <…> Считаю, что сохранение пенсионных гарантий поможет улучшить демографическую ситуацию в нашем регионе, обеспечить трудовыми ресурсами его развитие. Поэтому я поручил подготовить отзыв на проект федерального закона, учитывающий специфику области и предусматривающий исключение норм повышения пенсионного возраста для жителей районов Крайнего Севера, то есть для жителей Магаданской области", - цитирует пресс-служба врио губернатора.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов об изменениях в пенсионной системе. Они предусматривают постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). Повышение планируется проводить поэтапно с 2019 года. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

Планируется, что документ будет рассмотрен до конца весенней сессии (до конца июля) только в первом чтении. Сообщалось, что закон о пенсионной реформе будет принят осенью этого года. Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров - это около 46,5 млн человек. Они продолжат получать все ранее назначенные им пенсионные и социальные выплаты.

По прогнозу премьер-министра Дмитрия Медведева, благодаря реализации пенсионной реформы пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей. В настоящее время в Магаданской области пенсионный возраст для мужчин составляет 55 лет, для женщин - 50 лет. Новый законопроект предполагает увеличение на пять и восемь лет соответственно.