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Новым главой Global Ports станет Владимир Бычков

Экономика и бизнес
29 июня, 9:56 UTC+3 МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Ранее он занимал должность президента компании "Рускон", контейнерно-логистического актива ГК "Дело"

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Новым исполнительным директором Global Ports с 16 июля станет Владимир Бычков из группы "Дело", купившей в апреле 30,75% Global Ports у компании "Н-транс".

Бычков сменит нынешнего главу Global Ports Михаила Логанова, говорится в сообщении компании. Логанов до 30 сентября будет советником нового исполнительного директора.

Бычков работает в группе "Дело" с 2000 года. В 2004-2009 гг. был генеральным директором группы, занимаясь сделками M&A, вопросами стратегического партнерства и привлечения финансирования. В июле 2010 года стал президентом компании "Рускон", контейнерно-логистического актива ГК "Дело".

"Дело" - одна из крупнейших частных транспортно-логистических и портовых холдинговых компаний в России. Занимается перевалкой грузов и бункеровкой судов в порту Новороссийск на Черном море, организацией железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированием грузов, таможенным оформлением экспортно-импортных грузов по России и странам СНГ, доставкой нефти и нефтепродуктов, а также закупкой и экспортом зерна и семян подсолнечника. В ГК "Дело" входят два морских терминала и пять внутренних терминалов.

Global Ports - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке. Терминалы компании расположены в Балтийском и Дальневосточном бассейнах, являющихся ключевыми регионами внешнеторговых грузопотоков. Global Ports управляет пятью контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (Multi-Link Helsinki и Multi-Link Kotka).

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