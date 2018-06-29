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ЦБ приостановил лицензии страховой компании "Диамант"

Экономика и бизнес
29 июня, 10:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В компанию также введена временная администрация

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Банк России приостановил лицензии страховой компании "Диамант" на личное страхование, страхование имущества и ОСАГО и ввел в компании временную администрацию, сообщил регулятор.

"Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий", - говорится в приказе регулятора. "Назначить с 29 июня 2018 года временную администрацию... сроком на шесть месяцев", - распорядился Центробанк.

Решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом предписания ЦБ. Компании дано 10 дней на устранение нарушений.

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