ЦБ приостановил лицензии страховой компании "Диамант"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Банк России приостановил лицензии страховой компании "Диамант" на личное страхование, страхование имущества и ОСАГО и ввел в компании временную администрацию, сообщил регулятор.

"Приостановить до устранения выявленных нарушений действие лицензий", - говорится в приказе регулятора. "Назначить с 29 июня 2018 года временную администрацию... сроком на шесть месяцев", - распорядился Центробанк.

Решение принято в связи с неисполнением надлежащим образом предписания ЦБ. Компании дано 10 дней на устранение нарушений.