Площадку для постройки ледокола "Лидер" выберут до середины июля

БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 29 июня. /ТАСС/. Площадка для строительства атомного ледокола "Лидер", который обеспечит круглогодичный проход судов по Северному морскому пути, будет выбрана до середины июля. Об этом сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Специалисты рассмотрят заполненные материалы, и по совокупности критериев не позднее середины июля мы выберем верфь, которая будет строить "Лидер", - сказал Борисов.

По его словам, ключевыми критериями при выборе площадки станут минимальные затраты и гарантированные сроки работ.

"Ледоколы нового класса мощностью 120 МВт должны быть заложены не позднее 2020 года, чтобы к 2027 году, исходя из технологического цикла строительства, они уже были спущены на воду", - отметил вице-премьер. Он уточнил, что "непосредственное начало работ в 2020 году" будет предусмотрено контрактом.

На строительство ледоколов претендуют верфь "Звезда" и Балтийский завод в Санкт-Петербурге.