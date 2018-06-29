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Площадку для постройки ледокола "Лидер" выберут до середины июля

Экономика и бизнес
29 июня, 10:04 UTC+3 БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ край/ 29, июня. /ТАСС

Вице-премьер Юрий Борисов отметил, что основными критериями при выборе площадки станут гарантированные сроки работ и минимальные затраты

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БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ /Приморский край/, 29 июня. /ТАСС/. Площадка для строительства атомного ледокола "Лидер", который обеспечит круглогодичный проход судов по Северному морскому пути, будет выбрана до середины июля. Об этом сообщил в пятницу журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Специалисты рассмотрят заполненные материалы, и по совокупности критериев не позднее середины июля мы выберем верфь, которая будет строить "Лидер", - сказал Борисов.

По его словам, ключевыми критериями при выборе площадки станут минимальные затраты и гарантированные сроки работ.

"Ледоколы нового класса мощностью 120 МВт должны быть заложены не позднее 2020 года, чтобы к 2027 году, исходя из технологического цикла строительства, они уже были спущены на воду", - отметил вице-премьер. Он уточнил, что "непосредственное начало работ в 2020 году" будет предусмотрено контрактом.

На строительство ледоколов претендуют верфь "Звезда" и Балтийский завод в Санкт-Петербурге.

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