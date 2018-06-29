Российская ARDN Technolgy подписала с ZTO Express соглашение по дрону "Скиф"

ШАНХАЙ, 29 июня. /ТАСС/. Российская компания ARDN Technolgy Limited подписала в пятницу на проходящем в Шанхае Всемирном мобильном конгрессе меморандум о взаимопонимании с крупной китайской логистической компанией ZTO Express, касающийся будущих поставок уникальной российской беспилотной авиационной платформы "Скиф". Об этом сообщил в беседе с ТАСС партнер, акционер и директор по развитию бизнеса компании в РФ и СНГ Андрей Удод.

По его словам, соглашение предусматривает информирование китайского партнера о прохождении дроном испытаний и получение соответствующих сертификатов и лицензий. Подписание документа позволило ZTO Express встать в очередь на закупку этой платформы, когда начнутся ее продажи. У китайской компании, отметил Удод, есть концепция развития беспилотной логистики, которая предусматривает использование беспилотных летательных аппаратов трех категорий: супертяжелые, средние и небольшие легкие дроны.

Российская беспилотная авиационная платформа "Скиф" относится к среднему сегменту, где необходима грузоподъемность до 500 кг. "В этой весовой категории мы пока единственные", - отметил партнер компании ARDN Technolgy Limited.

Уникальность представленной на выставке платформы "Скиф" заключается в запатентованной аэродинамической схеме. На беспилотнике установлен двигатель внутреннего сгорания мощностью 220 лошадиных сил российского производства, а тяговое усилие передается на два несущих винта, на которые приходится до 90% КПД двигателя. Остальные винты являются подруливающими. Такая аэродинамическая схема позволяет платформе, которая дистанционно не управляется оператором, поднимать полезную нагрузку до 400 кг (топливо плюс груз).

Беспилотник, который можно отслеживать по диспетчерской системе, самостоятельно доставляет груз и возвращается в заданную точку. На нем установлена система облета препятствий и реагирования на различные внештатные ситуации. Уникальность разработки заключается еще и в том, что, если пропадает сигнал со всех спутников, то в течение 30 минут дрон может лететь по заданной программе, ориентируясь на магнитный компас Земли.

В настоящее время компания находится на стадии разработки беспилотника и уже есть три прототипа, которые проходят испытания и доработку. "Мы планируем летом 2019 года начать продавать агроверсию дрона. Это первое, на что мы выходим, поскольку запрос от агрорынка очень большой. В начале 2020 года мы запускаем полноценный конвейер в Казани и будем продавать уже логистическую версию, которая подходит и для пожаротушения", - рассказал представитель компании.