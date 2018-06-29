"КрымТЭЦ" изучит целесообразность строительства новой ТЭЦ в Феодосии

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Компания "КрымТЭЦ", поставщик электрической и тепловой энергии в Крыму, рассмотрит целесообразность строительства новой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в городе Феодосия. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Мы рассмотрим этот проект, он для нас интересный. Подумаем над ним, над его целесообразностью", - сказала представитель компании.

Она добавила, что поскольку к разработке проекта энергетики не приступали, вероятная стоимость строительства не просчитывалась. "Чтобы это понять, нужно приступить к расчетам, понять востребованность, как строить, что строить, будет ли это нужно [Феодосии]", - уточнили в компании. При этом, по словам собеседницы агентства, власти Феодосии отметили, что в городе "есть проблемы с электроэнергией и теплом".

В структуру "КрымТЭЦ" входят Симферопольская ТЭЦ, Камыш-Бурунская ТЭЦ (Керчь), а также "Сакские тепловые сети". В начале июня компания объявила о завершении строительства первой очереди Сакской ТЭЦ.

Феодосия расположена на восточном берегу Крыма, по прогнозам властей и экспертов, с запуском Крымского моста в этом городе и ближайших к нему курортах ожидается рост турпотока.

Рост энергомощности в Крыму

В Крыму в настоящее время строятся тепловые электростанции в Симферополе и Севастополе суммарной мощностью 940 МВт, введение в эксплуатацию первых блоков обеих станций запланировано на 2018 год. На втором этапе введут в эксплуатацию еще два блока такой же мощности, что позволит полуострову обеспечить себя собственными энергоресурсами.

По данным властей Крыма, энергодефицит в регионе будет погашен до 2020 года, это должно произойти в том числе благодаря вводу ПГУ-ТЭС в Симферополе и модернизации Крымской ТЭЦ.