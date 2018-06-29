США сомневаются в готовности Китая к разрешению торговых споров

ПЕКИН, 29 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов сомневается в готовности Китая к принятию мер в урегулировании торговых споров с США. Об этом в пятницу на открытии финансового саммита Института международных финансов КНР (IIF China Financial Summit) в Пекине заявил посол США в КНР Терри Бранстед.

"Власти США сомневаются в готовности Китая к принятию мер и к достижению долгосрочных результатов в урегулировании торговых споров с США", - сказал Бранстед. По его словам, "две страны по-прежнему заперты в спирали торговых противоречий".

Посол также отметил, что "скептицизм Штатов связан с тем, что КНР много раз обещала предпринять соответствующие меры, однако их фактическое внедрение постоянно откладывалось". "Мы хотим видеть реальные действия со стороны Китая сейчас, а не через три или пять лет в будущем", - подчеркнул Бранстед и добавил, что сторонам еще предстоит решить вопросы, касающиеся "нетарифных барьеров, защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий".

В свою очередь заместитель министра коммерции КНР Ван Шоувэнь заявил, что "нет каких-либо доказательств того, что Китай заставляет иностранные компании раскрывать секреты их ключевых разработок". "Согласно недавнему исследованию Торговой палаты ЕС в Китае, опасения в сфере защиты интеллектуальной собственности в КНР находятся в конце списка того, о чем беспокоятся иностранные компании, работающие на китайском рынке", - отметил он.

15 июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Китай прибегает к несправедливой торговой практике", США введут 25%-ные пошлины на импортируемые из Китая товары на сумму $50 млрд. Пекин выразил протест в связи с этим решением Вашингтона, охарактеризовав его как нарушение правил ВТО, и заявил, что предпримет аналогичные по масштабу меры.