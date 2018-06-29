РЖД готовят проект строительства нового тоннеля на БАМе

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" могут построить на БАМе второй Северо-Муйский тоннель, сообщил начальник департамента капитального строительства РЖД Андрей Макаров в ходе заседания в Совете Федерации.

"Последнее решение, которое принято компанией буквально неделю назад: согласовано выделение средств, порядка 200 млн рублей, на разработку основных проектных решений по строительству второго Северо-Муйского тоннеля", - сказал он.

По его словам, с учетом современных технологий строительство может занять восемь лет, тогда как первый Северо-Муйский тоннель строили с перерывами 26 лет.

"Принято решение о подготовке проектных решений, по итогам которых будут определены технологии, стоимостные параметры, и в установленном порядке вынесено на совет директоров и правкомиссию решение", - добавил Макаров.

"Проводится предварительная оценка проекта, по итогам которой будет принято решение о целесообразности его реализации", - сказал ТАСС представитель РЖД.

Северо-Муйский тоннель открыт в декабре 2003 года в Бурятии на Байкало-Амурской магистрали. Название получил по Северо-Муйскому хребту, сквозь который он проходит. Это самый протяженный железнодорожный тоннель в России (15,3 км). Его ввод позволил запустить безостановочное движение тяжеловесных грузовых поездов по БАМу. До его открытия такие составы приходилось расцеплять и перемещать через обход частями.