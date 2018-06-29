Акции "Квадры" взлетели на 11,5% на фоне новостей о возможной покупке компанией ТГК-2

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Котировки акции "Квадры" на торгах Московской биржи взлетели на фоне сообщений о возможной покупке "Квадры" компанией ТГК-2.

По данным торгов, на 10:20 мск обыкновенные акции "Квадры" подорожали на 11,5% - до 0,004 рубля за бумагу, привилегированные акции прибавили утром в цене почти 17%, повысившись до 0,00424 рубля за бумагу.

Издание "Коммерсант" сообщило, что ТГК-2 может в ближайшие месяцы приобрести за 18 млрд рублей пакет "Квадры" у группы "Онэксим" Михаила Прохорова, которой принадлежит основной пакет голосующих акций компании.

Представитель ФАС сообщил ТАСС, что служба не получала ходатайства ТГК-2 на приобретение доли в "Квадре".

Источники "Коммерсанта" также отмечали, что после покупки ТГК-2 намерена "облегчить" структуру "Квадры", оставив ей только генерацию. Кроме того, запланирована ликвидация исполнительного аппарата "Квадры" и филиалов.

"Квадра" работает в Центральном федеральном округе (в частности, Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областях). Установленная электрическая мощность электростанций компании - 2,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал/ч.