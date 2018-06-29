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Экспорт "Газпрома" в Европу в 2018 году может составить рекордные 200 млрд куб. м

Экономика и бизнес
29 июня, 10:54 дата обновления: 29 июня, 11:09 UTC+3

В первом полугодии компания нарастила поставки газа в Европу почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. "Газпром", по предварительным данным, в первом полугодии текущего года нарастил поставки газа в Европу почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 101 млрд куб. м, а по итогам года может выйти на исторический рекорд в 200 млрд куб. м. Об этом сообщил председатель правления российского газового холдинга Алексей Миллер, выступая на годовом собрании акционеров.

"При сохранении тенденции наш экспорт в страны дальнего зарубежья по итогам 2018 года может выйти на новый исторический рекорд - около 200 млрд куб. м", - сказал он.

Ранее Миллер сообщал, что "Газпром" в 2018 году может увеличить экспорт газа в Европу по сравнению с прошлым годом на 2,4% - до 199 млрд куб. м с 194,4 млрд куб. м в 2017 году. Таким образом, согласно новому прогнозу, экспорт в 2018 году вырастет на 2,8%.

В докладе Миллер отметил, что главными факторами роста спроса стали повышение экономической активности в странах Европы и сформировавшийся в последние годы долгосрочный тренд на снижение европейской добычи.

"В целом импортные поставки газа на рынок стран дальнего зарубежья в 2017 году увеличились по сравнению с 2016 годом на 22,8 млрд куб. м. Наибольший вклад в этот рост внес "Газпром". Прирост поставок "Газпрома" за этот период составил 15,1 млрд куб. м", - отметил глава "Газпрома".

Он подчеркнул, что развитие мирового производства СПГ не приводит к радикальным переменам в европейском балансе газа.

"Поставки СПГ из США сдерживаются высокой стоимостью полного цикла производства и транспортировки через океан. В 2017 году только всего менее 2 млн т было направлено европейским покупателям, преимущественно не получающим газ из России. Доля американского СПГ в общем объеме потребления газа европейских стран составила всего полпроцента", - заключил он.

По итогам 2017 года "Газпром" нарастил добычу газа на 12,4% по сравнению с 2016 годом - до 471 млрд куб. м. В текущем году холдинг ожидает роста добычи на 1% (до 476 млрд куб. м), однако не исключает пересмотра плана добычи в сторону увеличения.

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