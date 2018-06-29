Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.06:
$ 63.29
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Ведомости": Telegram разрешили зарегистрировать товарный знак в России

Экономика и бизнес
29 июня, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Газета уточняет, что это поможет мессенджеру бороться с неправомерным использованием бренда

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Коллегия Роспатента рекомендовала разрешить Telegram Messenger LLP зарегистрировать товарный знак Telegram в России. Это поможет мессенджеру бороться с неправомерным использованием бренда, пишет газета "Ведомости".

Смотрите также

Эксперты обнаружили новый вирус, управляющий зараженными устройствами через Telegram

Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на решение властей России о блокировке мессенджера

Интернет-омбудсмен: Telegram технически может передать часть ключей шифрования

Мосгорсуд признал законной блокировку Telegram на территории России

Издание указывает, что при первом рассмотрении заявки в августе 2017 года служба отказала в регистрации товарного знака, после этого компания, владеющая мессенджером, подала в Роспатент возражение.

На заседании коллегии, которая рассматривала возражение, Telegram Messenger LLP пыталась доказать свою взаимосвязь с Дуровым. В настоящее время британская Telegram Messenger LLP находится в стадии реорганизации и передает всю интеллектуальную собственность Telegram Messenger Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, а Павел Дуров является ее единственным директором.

Как отмечает издание, Telegram Messenger LLP принадлежит компаниям Telegram Messenger Inc. и Telegraph Inc., а более 75% компании контролирует основатель мессенджера Павел Дуров.

Telegram Messenger LLP пыталась получить товарный знак для организации передачи электронных сообщений в мессенджере. Вначале Роспатент лексически не устраивало название мессенджера. В частности, служба посчитала, что оно слишком ассоциируется со словом "телеграмма", которым пользуются многие другие компании, и не ассоциируется с заявителем Telegram Messenger LLP. На это Telegram возразил, что с телеграммами в России работает только "Почта России" - и то только пересылает их, а не создает.

Самой Telegram Messenger LLP важно охранять товарный знак только в отношении мессенджера, и на отправку телеграмм по почте компания не претендует, пишут "Ведомости".

Товарный знак "Telegram" уже зарегистрирован в Грузии и странах Европейского союза, а также принят к регистрации в Белоруссии и Таджикистане.

Роспатент от схожести слов "телеграмма" и "Telegram" отказываться не стал, но признал, что в современном мире люди пересылают телеграммы не так, как раньше, а используют для этого компьютеры. Опрос общественного мнения, проведенный Институтом социологии РАН, засвидетельствовал, что люди уже отличают Telegram от других названий и большинство опрошенных ассоциируют его с Дуровым, описано в заключении Роспатента.

Дуров и представитель Роскомнадзора не ответили на запрос "Ведомостей".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблемы Telegram в России
Страны
Грузия Россия Белоруссия Таджикистан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: испанская полиция задержала футболиста "Спартака" Промеса за избиение жены
2
Суд вернул Феоктистову $2 млн, переданные Улюкаеву в виде взятки
3
Почему банк может заблокировать вашу карту
4
Секторальные санкции ЕС в отношении России. Досье
5
Серебряков рассказал, кто вынудил его дать интервью Дудю
6
Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест, пожаловавшись на предвзятое отношение
7
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости