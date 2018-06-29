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Глава Ростуризма: субсидирование туров в РФ сохранит иностранный турпоток после ЧМ-2018

Экономика и бизнес
29 июня, 11:02 UTC+3

Ранее премьер-министр поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос компенсации части стоимости туристической путевки для иностранных туристов в Россию

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Компенсация части затрат на туристическую путевку в Россию для зарубежных путешественников позволит сохранить иностранный туристический поток после завершения чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое мнение озвучил ТАСС руководитель Ростуризма Олег Сафонов.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее в пятницу поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос компенсации части стоимости туристической путевки для иностранных туристов в РФ.

"Очень важно сделать так, чтобы путешествие в нашу страну было субсидировано, и, тем самым, чтобы была чуть ниже стоимость приезда. Это важно, потому что будет активно развиваться постчемпионатское наследие - большое количество иностранных граждан узнало в связи с ЧМ-2018 о том, что наша страна очень гостеприимна, и что у нас различные интересные туристские предложения. И поэтому меры, которые предлагаются с точки зрения субсидирования въездных туристских потоков, являются очень важными с точки зрения въездных туристских потоков", - сказал он.

О поручении Медведева

Органам исполнительной власти совместно с АО "Российский экспортный центр" при подготовке национального проекта "Международная кооперация и экспорт" поручено проработать вопрос стимулирования "въездного туристического потока из целевых стран за счет компенсации части стоимости туристической путевки, а также поддержка сертификации и адаптации услуг". Об этом говорится в поручениях по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, состоявшегося 18 июня, опубликованных на сайте кабмина.

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Персоны
Сафонов, Олег Петрович Медведев, Дмитрий Анатольевич
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