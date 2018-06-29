Закон о получении и хранении кредитных историй может быть принят в конце июля

НИЖНИЙ-НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Законопроект об изменениях в порядке формирования, получения и хранения кредитных историй может быть принять во втором и третьем чтениях во второй половине июля, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, выступая на выездном заседании совета Ассоциации банков России.

"Что касается закона о порядке получения и хранения кредитных историй, думаю, мы его примем уже в июле, мы его по укороченной жесткой процедуре рассмотрим. Планируем в 20 числах июля во втором и третьем чтениях принять", - сказал Аксаков.

Законопроект, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым, освобождает зарубежные филиалы российских банков от обязанности предоставлять информацию в российские бюро кредитных историй, если это противоречит законодательству государства, где они находятся.

Законопроект устанавливает порядок и способы использования электронной подписи при получении пользователями кредитной истории согласия субъекта кредитной истории в форме электронного документа в соответствии с законом "Об электронной цифровой подписи".

Документом предлагается увеличить срок действия согласия клиентов банков на доступ к кредитной истории с двух до шести месяцев.

По мнению авторов документа, этого времени (два месяца) недостаточно для заключения кредитного договора, в частности, если речь идет об ипотечном кредите.

Кроме того, законопроект предусматривает сокращение с пяти до трех лет срока хранения согласия на доступ к информации, содержащейся в основной части кредитной истории. Учитывая, что срок исковой давности составляет три года, источникам формирования кредитной истории нет смысла хранить согласия клиентов дольше этого срока, считают авторы законопроекта.