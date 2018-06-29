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Медведев: разработки российских кораблестроителей не имеют аналогов в мире

Экономика и бизнес
29 июня, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Глава кабмина назвал российское судостроение "сложным комплексом высокотехнологичных производств"

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© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российских кораблестроителей с профессиональным праздником и отметил перспективные направления развития в области российского судостроения. Текст поздравительной телеграммы опубликован в пятницу на сайте кабмина РФ.

"Сегодня российское судостроение - это сложный комплекс высокотехнологичных производств. Важно, что вы осваиваете такие перспективные направления, как цифровая навигация и инновационное судостроение, технологии по освоению ресурсов океана. Многие ваши разработки уникальны и не имеют аналогов в мире", - говорится в тексте телеграммы.

Премьер-министр подчеркнул, что в ближайшее время на воду будут спущены новые российские корабли - "современные, безопасные, с отличными мореходными качествами". Он также отметил значение российского судостроения для развития торговли и экономики и надежную работу российских пассажирских судов по всему миру.

Председатель правительства заверил, что государство высоко ценит труд российских кораблестроителей, и отметил важную роль работников конструкторских бюро и судоремонтных заводов в развитии страны. "Благодаря вам на боевое дежурство выходят надводные корабли и субмарины. Мощные ледоколы прокладывают движение по северным путям и помогают укреплять наше присутствие в Арктике. Вы поставляете отечественным компаниям транспортные сухогрузы, рыболовецкие и нефтеналивные суда, без которых невозможно развивать торговлю и экономику", - добавил премьер.

День кораблестроителя ежегодно отмечается в Российской Федерации 29 июня. Он установлен постановлением правительства РФ от 30 мая 2017 года и приурочен к годовщине издания указа (1667 года) царя Алексея Михайловича о строительстве корабля "Орел", ставшего первым российским судном, созданным по государственному заказу.

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