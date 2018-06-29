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В Москве начали благоустройство прохода в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта

Экономика и бизнес
29 июня, 11:18 UTC+3

Основные работы планируется завершить в августе

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Начаты работы по комплексному благоустройству исторического прохода в Парк Горького со стороны Ленинского проспекта. Как сообщили в пятницу в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства, протяженность нового променада составит 290 метров.

"Стартовали работы по комплексному благоустройству исторического прохода с Ленинского проспекта к Парку Горького. Общая протяженность нового променада составит 290 метров, а площадь благоустройства пешеходного бульвара - 1,26 га", - цитирует пресс-служба слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.

Во время работ демонтируют старое асфальтовое покрытие, отремонтируют водосток, а также установят кабельную канализацию и бордюрный камень. Пешеходные пути, площадки и проезды специалисты замостят гранитной плиткой. Отмечается, что осенью на территории высадят деревья и многолетники, обустроят газоны, а также установят порядка 100 опор освещения. Основные работы по благоустройству планируется завершить в августе.

"Сейчас специалистами комплекса городского хозяйства Москвы ведется устройство наиболее яркого элемента этого проекта - монолитной лестницы, которая ведет к Парку Горького", - уточнил Бирюков. 

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