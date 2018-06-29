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"Газпром" не исключает роста экспорта в Европу до более 200 млрд куб. м газа в 2018 году

Экономика и бизнес
29 июня, 12:06 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что компания, по предварительным данным, в первом полугодии нарастила поставки газа в Европу на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. "Газпром" не исключает роста экспорта в Европу до более 200 млрд куб. м газа в 2018 году, сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев, отвечая на вопросы акционеров на годовом собрании.

"В этом году будет очередной рекорд экспорта, Алексей Борисович (Миллер, глава "Газпрома") назвал около 200 млрд куб. м, я думаю, будет выше 200 млрд куб. м", - заметил он.

Ранее в пятницу Миллер сообщил, что холдинг, по предварительным данным, в первом полугодии текущего года нарастил поставки газа в Европу на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 101,2 млрд куб. м, а по итогам года может выйти на исторический рекорд в 200 млрд куб. м.

По итогам 2017 года "Газпром" увеличил добычу газа на 12,4% по сравнению с 2016 годом - до 471 млрд куб. м. В текущем году холдинг ожидает роста добычи на 1% (до 476 млрд куб. м), однако не исключает пересмотра плана добычи в сторону увеличения.

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