Порты Крыма начнут отгружать пшеницу и уголь для Сирии в конце года

АЛУШТА /Республика Крым/, 29 июня. /ТАСС/. Госпредприятие "Крымские морские порты" начнет отгружать уголь, пшеницу и стройматериалы для Сирии в конце этого года, сообщил в пятницу ТАСС гендиректор предприятия Алексей Волков.

"Первые поставки зерна, стройматериалов, угля в Сирию через морские порты Крыма пойдут уже в конце года. В Сирии есть флот, у нас есть портовая инфраструктура. Две страны, и Сирия, и Россия находятся под санкциями, поэтому, мне кажется, вполне могут поработать. Для этого есть перспективы", - сообщил он в кулуарах пятого Крымского транспортного форума.

По словам Волкова, отгрузка начнется из портов Керчи и Феодосии. В течение 2019 года речь может идти об объемах в 1 млн тонн грузов, с наращиванием к 2021 году до 5 млн тонн.

"Для этого необходимо сделать определенные шаги, в частности, произвести дноуглубление в Керченском порту, создать в порту Феодосии зерновой терминал. Объемы в 5 миллионов тонн в год, конечно, будут не сегодня. По нашим расчетам - в течение двух лет", - отметил руководитель.

Он считает, что "сирийский проект" позволит крымскому предприятию выйти на самоокупаемость за счет увеличения объемов перевалки. "Сейчас мы переваливаем менее одного миллиона тонн грузов в год, при возможностях крымских портов в 23 млн тонн. Поставки в Сирию нас выручат, мы выйдем на самоокупаемость", - подчеркнул Волков.

Кром того, сообщил он, рассматривается возможность поставок зерна в Иран через крымские порты. "В ближайшее время предполагается провести ряд встреч с иранскими бизнесменами, в ходе которых мы намерены обсудить вопросы создания совместного предприятия по отгрузкам продукции из портов республики", - сказал он.

О предприятии

Госпредприятие "Крымские морские порты" создано в марте 2014 года в соответствии с постановлением местного парламента. Единственным учредителем предприятия является Республика Крым, оно находится в ведении министерства транспорта региона.

Предприятие создано для организации наиболее эффективного использования имущества морских портов Крыма, находящихся в его полном хозяйственном ведении. В него входят Керченский торговый, Керченский рыбный, Феодосийский торговый, Ялтинский торговый и Евпаторийский торговый порты.

О форуме

V Крымский транспортный форум проходит в Алуште 28-29 июня. Его участники обсуждают произошедшие за четыре года после воссоединения полуострова с Россией изменения в логистике региона, а также будущее развитие автомобильных и железных дорог, а также аэропортов и морских портов.

После воссоединения полуострова с РФ существенно изменилась транспортная инфраструктура и логистика полуострова, среди наиболее крупных проектов - Крымский мост, который соединил полуостров с другими регионами России, и новый терминал симферопольского аэропорта.