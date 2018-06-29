Власти Удмуртии совместно с "Калашниковым" проведут конференцию для промпредприятий РФ

ИЖЕВСК, 29 июня. /ТАСС/. Власти Удмуртии совместно с концерном "Калашниковым" в августе проведут конференцию "Технологии успеха" для руководителей и специалистов республиканских и российских промышленных предприятий. Об этом сообщил в пятницу глава региона Александр Бречалов на своей странице в Facebook.

По данным пресс-службы главы и правительства региона, конференция состоится в рамках VII саммита дивизионов концерна "Калашников", который в этом году пройдет в расширенном формате. Ожидается, что она пройдет на территории республиканского горнолыжного курорта "Чекерил" в формате оупен-эйр.

"4 августа в Удмуртии на "Чекериле" пройдет событие, которое, на мой взгляд, пропустить никак нельзя. Концерн "Калашников" и "Команда Удмуртии" специально для промышленных предприятий Удмуртии и России подготовили масштабную конференцию "Технологии успеха", - сказал Бречалов в видеоролике, прикрепленном к посту.

По словам главы республики, на конференции планируется поднять вопросы "о лидерстве, мотивации, об открытости и перспективах развития промышленности в Удмуртии и в России".

"Бизнес-лидеры компаний поделятся своими вдохновляющими историями успеха. Команда концерна "Калашников" поделится своими инновационными решениями в сфере бережливого производства, развития персонала, энергоменеджмента", - сказал глава Удмуртии.