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Добыча "Газпрома" на текущий момент превышает план на 2018 год на 15 млрд куб. м

Экономика и бизнес
29 июня, 12:15 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

Добыча компании в текущем году может составить 474-476 млрд куб. м

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. "Газпром" ожидает существенного роста добычи газа в 2018 году, на текущий момент компания превышает план по добыче на 15 млрд куб. м газа. Об этом сказал заместитель председателя правления "Газпрома" Виталий Маркелов на собрании акционеров компании.

"Да, мы рассматриваем повышение уровня добычи в 2018 году. В 2017 году мы добыли 471 млрд куб. м, сегодня идем с опережение плана, который составляет 474 млрд куб. м, где-то на 15 млрд куб. м. Планы наши будут скорректированы в сторону увеличения по результатам работы первого полугодия", - отметил он.

До этого Маркелов говорил, что план добычи газа в 2018 году составляет не 474 млрд куб. м, а 475,8 млрд куб. м. При этом в рамках дня инвестора компании сообщалось, что добыча в 2018 году может составить 476 млрд куб. м.

Как сообщалось ранее, в 2017 году "Газпром" увеличил добычу газа на 12,4% по сравнению с 2016 годом - до 471 млрд куб. м. В минувшем году "Газпром" увеличил экспорт газа в Европу - на 8,4%, до 194,4 млрд куб. м. Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что спрос на российский газ летом этого года будет высоким из-за низкого уровня запасов газа в подземных хранилищах Европы.

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