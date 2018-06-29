ЦБ назвал три направления разработки законодательства в сфере финтеха

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Дальнейшая цифровизация финансового сектора потребует разработки нормативной базы, связанной с цифровым профилем граждан и организаций, гражданской криптографией и защитой прав потребителей новых финансовых услуг, сказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова в интервью ТАСС.

Банк России не имеет права законодательной инициативы, но участвует в разработке отраслевых нормативных актов. По словам Скоробогатовой, в первую очередь необходима легализация понятий и определений тех вещей, которые уже есть в цифровом мире. Сейчас эта работа ведется в рамках трех законопроектов - "О цифровых финансовых активах", "О краудфандинге" и изменений в Гражданский кодекс РФ, которые уже прошли первое чтение в Госдуме. В ближайшее время необходимо описать и закрепить в правовом поле законодательные изменения еще в трех направлениях.

"Первое - это законодательная база, которая связана с цифровым профилем гражданина и организации. Сегодня огромный объем данных о нас с вами находится в разных источниках, и зачастую эти данные дублируются или противоречат друг другу. Цифровой профиль позволит обеспечить простой, быстрый и легальный обмен данными в одном окне без запросов в разные ресурсы и будет способствовать повышению скорости и прозрачности их предоставления, за счет возможности управления физическими лицами их согласиями на обмен данными в цифровой среде", - сообщила она.

Банк России уже начал прорабатывать подходы к реализации Цифрового профиля с госорганами и участниками рынка. Работа по данному направлению должна вестись всеми участвующими в ней федеральными органами исполнительной власти параллельно и скоординировано, сказала первый зампред ЦБ.

Второе направление - гражданская криптография. Многие стандарты информационной безопасности не отвечают скорости и амбициям развития цифровых технологий, сказала первый зампред ЦБ.

"Физические границы стираются, и мы должны уметь взаимодействовать как с внутренними, так и с внешними контрагентами в защищенном киберпространстве. Вопрос гражданской криптографии - это вопрос создания таких средств защиты, которые, с одной стороны гарантируют гражданам и экономике безопасность, а с другой - позволяют быстро внедрять новые технологические решения в стране", - отметила она.

Третье направление - повышение финансовой доступности, защита и обеспечение прав потребителей. "Банк России много делает в этом направлении, и мы продолжаем работу в этой области с заинтересованными министерствами и ведомствами", - сказала Скоробогатова.