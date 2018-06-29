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Глава Колымы поднимет на заседании президиума Госсовета проблему транспортной доступности

Экономика и бизнес
29 июня, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Сергей Носов отметил, что сейчас для региона "важнейшей и острой является возможность воздушного сообщения со столицей и желательно с Южным федеральным округом - Краснодарским краем и Крымом"

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Магаданской области Сергей Носов на заседании Госсовета при президенте России, который пройдет в сентябре на полях ВЭФ, планирует вынести на обсуждение проблему транспортного сообщения регионов Дальневосточного федерального округа с Москвой и городами Юга России. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства Магаданской области.

На рынке авиасообщения Дальнего Востока, и в частности в Магаданской области, стабильно отмечается сезонное превышение спроса над предложением, что приводит к установлению авиакомпаниями высокого уровня цен на отдельные классы обслуживания и общему дефициту "дешевых" билетов. Президент России дал соответствующие поручения, которые отрабатываются, принимаются меры, в том числе появились спецтарифы и выделены субсидии. Однако еще не все вопросы решены. Фактически в Магаданской области продажа субсидированных билетов была завершена еще в апреле, что особенно остро отразилось на жителях региона, которые не могут вылететь по московскому направлению.

"Для нас <…> важнейшей и острой является возможность воздушного сообщения со столицей и желательно с Южным федеральным округом - Краснодарским краем и Крымом. Эти вопросы должны быть учтены при подготовке документов и проектов решений по итогам заседания Госсовета. Они актуальны для всего Дальнего Востока, но особенно для Магаданской области, где только два вида транспортного пассажирского сообщения - автомобильное и воздушное", - цитирует пресс-служба врио губернатора.

По данным пресс-службы, также будет поднята демографическая проблема. "Предложения от Колымы будут сконцентрированы вокруг так называемых майских указов главы государства. Проблема для Магаданской области - демографическая, она включает комплекс таких вопросов, как условия проживания, качество здравоохранения и возможность заниматься физкультурой и спортом, качественно учиться и нормально работать", - привела пресс-служба слова Носова.

Также врио губернатора намерен поднять вопрос нехватки кадров в отраслях экономики Магаданской области.

Заседание президиума Госсовета по вопросу "О мерах по реализации стратегических задач, определенных Указом президента РФ от 7 мая 2018 года, в целях опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока" пройдет в сентябре в ходе Восточного экономического форума. Временно исполняющий обязанности губернатора Магаданской области Сергей Носов возглавил рабочую группу по подготовке заседания Госсовета. Планируется, что на заседании обсудят вопросы реализации в регионах Дальнего Востока 12 национальных проектов, определенных майским указом.

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