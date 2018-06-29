Минвостокразвития: при определении приоритетов экономики ДФО учтут мнения регионов

ЯКУТСК, 29 июня. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ опирается на мнение губернаторского корпуса при определении приоритетов развития экономики и решении социальных проблем развития дальневосточных регионов, формируя единые подходы для их решения на федеральном уровне. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава ведомства Александр Козлов в ходе рабочей поездки в Якутск.

"Мы договорились с нашими коллегами из разных ведомств, что нарабатываем вместе с губернаторами вопросы, выделяем приоритеты. Многие вопросы копились десятилетиями. Очень сложно их решить в короткий промежуток времени. Наша задача - определить приоритетные проекты, которые нуждаются в поддержке, в частности в сфере транспорта и авиаперевозок", - сказал он.

В частности, по словам Козлова, необходимость такого подхода поддержана в ходе встречи с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. "Мы договорились, что сформируем эти приоритеты вместе с губернаторами. По их результатам мы должны выработать единые подходы для решения проблем регионов [ДФО]", - отметил министр.

Глава Минвостокразвития РФ прибыл в Якутск в пятницу. С врио главы Якутии Айсеном Николаевым и правительством региона обсудил вопросы стратегического развития, ознакомился с деятельностью территории опережающего развития (ТОР) "Кангалассы". В правительстве региона под его руководством состоялись совещания по реализации майских указов президента РФ, а также плана социального развития центров экономического роста Якутии.