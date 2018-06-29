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"Газпром нефть" добудет в 2018 году 14,5 млн т нефти на трех арктических месторождениях

Экономика и бизнес
29 июня, 12:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июня. /ТАСС

В перспективе компания планирует увеличить добычу до более 20 млн тонн

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Компания "Газпром нефть" планирует увеличить добычу нефти в 2018 году до 14,5 млн тонн на трех крупных арктических месторождениях: Новопортовском, Приразломном и Мессояхском. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев на церемонии подъема флага на ледоколе "Александр Санников".

"В Арктике реализуем три крупных проекта - освоение Новопортовского, Приразломного и Мессояхского месторождений. Масштаб очень значительный - в этом году по объему добычи на этих трех месторождениях мы выйдем на объем около 14,5 млн тонн, в перспективе планируем увеличить добычу до более 20 млн тонн", - сказал он.

Также он отметил, что на Новопортовском месторождении в 2018 году планируется добыть порядка 7 млн тонн нефти, в 2019 году этот объем будет увеличен до 8 млн тонн.

"Мы начали с Новопортовского месторождения отгрузку с арктического терминала "Ворота Арктики" в 2016 году и уже в этом году доведем добычу до около 7 млн тонн. В 2019 году мы выйдем на уровень около 8 млн тонн и планируем на этом не останавливаться. Мы расширяем ресурсную базу - компания получила несколько дополнительных участков: В - лицензионный участок, Южно-Новопортовский лицензионный участок, они находятся на этапе геологического изучения, мы проведем комплекс работ по геологоразведке. Мы надеемся нарастить нашу ресурсную базу как по запасам нефти, так и по запасам газа", - добавил Яковлев.

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