Сертификацию вертолета Ка-62 проведут в 2018-2019 годах

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Арсеньевская авиационная компания (ААК) "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") планирует в 2018-2019 годах провести сертификацию многоцелевого вертолета Ка-62 и начать его серийное производство. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе "Вертолетов России" со ссылкой на управляющего директора ААК Юрия Денисенко.

"Повышенный интерес к Ка-62 заставляет нас максимально критически оценить эксплуатационные характеристики каждого элемента этого вертолета. В соответствии с утвержденным холдингом "Вертолеты России" планом предприятие должно провести сертификацию вертолета в 2018-2019 годах и начать серийное производство", - сказал Денисенко.

В "Вертолетах России" сообщили, что специалисты ААК "Прогресс" готовят образец вертолета Ка-62 к предварительным летным испытаниям. "На машине доработаны и усилены конструкции корпуса рулевого винта и хвостового оперения, а также установлена трансмиссия типовой конструкции. Провести этап предварительных испытаний и начать сертификацию Ка-62 планируется до конца 2018 года", - уточнили в пресс-службе.

На сегодняшний день в ААК "Прогресс" изготовлены три опытных Ка-62. По утвержденному плану в середине июля на первом вертолете будут проведены виброчастотные испытания, которые позволят увидеть эффективность внедренных изменений. По результатам испытаний при необходимости могут быть произведены дополнительные доработки корпуса рулевого винта и хвостового оперения на всех трех летных экземплярах вертолетов, сообщили в холдинге.

"Второй летный образец Ка-62 передан в цех контрольных испытаний и электрических систем. Здесь будет проведена проверка его бортовых систем в условиях компьютерной имитации полета и последующая доводка. Вскоре за ним последует и третий летный образец этой машины", - добавили в пресс-службе.

О вертолете Ка-62

Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей, Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

Особенностью машины является применение в конструкции полимерных композиционных материалов (ПКМ) - стеклопластиков, углепластиков, органопластиков, а также высокопрочных современных алюминиевых, титановых сплавов и стали. Объем конструкций из ПКМ на вертолете доведен до 60% по массе, благодаря чему увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Планер вертолета отличается совершенными аэродинамическими обводами, вместительной транспортно-пассажирской кабиной и трехстоечным шасси с хвостовой опорой.