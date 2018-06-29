Новгородская область намерена увеличить доходы от реализации леса на 35%

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Власти Новгородской области планируют увеличить на 35% поступления в бюджет региона в 2018 году. Такого эффекта в регионе ожидают от перевода процедур по аренде и выдаче леса на электронные торги и в МФЦ, сообщил в пятницу ТАСС министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии области Владимир Королев.

"Теперь лесхозы получают древесину через электронные торги. Таким образом мы убираем незаконные рубки, процесс становится прозрачным, убирается коррупционная составляющая. За счет этого в 2018 году мы ожидаем увеличение доходной базы бюджета по лесу на 35%", - рассказал собеседник агентства, уточнив, что в 2017 году эта цифра составляла 470 млн рублей. В 2018 году показатель должен возрасти до 635 млн рублей.

По словам Королева, в этом году перед новгородскими лесхозами стоит задача перевести 50% всех операций по продаже древесины на биржевые торги. Кроме того, как уточнил министр, уже в январе этого года более 90% заявок на выдачу древесины людям для собственных нужд, было оформлено через МФЦ, и меньшая часть напрямую через лесхозы. К 2019 году министерство планирует вывести на конкурсы, аукционы, и биржевые торги все процедуры, которые проводятся с лесом.