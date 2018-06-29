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Путин проведет ряд рабочих встреч, в том числе с главой Минсельхоза

Экономика и бизнес
29 июня, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Кроме того, в пятницу глава государства проведет международный телефонный разговор

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в пятницу проведет ряд рабочих встреч, в том числе - с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, в пятницу Путин работает в Кремле. "Будет несколько рабочих встреч сегодня, в том числе президент позанимается вопросами сельского хозяйства, выслушает на сей счет доклад министра Дмитрия Патрушева", - сказал Песков.

Он добавил, что ранее в пятницу у Путина состоялся "очень позитивный телефонный разговор" с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Позднее ожидается еще один международный телефонный разговор с участием президента РФ, сообщил пресс-секретарь.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Патрушев, Дмитрий Николаевич Путин, Владимир Владимирович Лукашенко, Александр Григорьевич
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