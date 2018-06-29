Россия подала иск в ВТО из-за введения США пошлин на сталь и алюминий

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) для обжалования заградительных пошлин, введенных США на сталь и алюминий. Также РФ запросила консультации с США в рамках процедуры разрешения споров в ВТО, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Россия подала иск во Всемирную торговую организацию для обжалования дополнительных пошлин США на сталь и алюминий. РФ направила запрос на консультации с Соединенными Штатами Америки в рамках процедуры разрешения споров в ВТО в связи с дополнительными пошлинами на продукцию черной металлургии и алюминий", - передала слова министра пресс-служба Минэкономразвития.

США ввели пошлины с 23 марта 2018 года. Сейчас пошлинами в 25% облагается стальная продукция из всех стран, кроме Австралии, Аргентины, Бразилии и Южной Кореи. Пошлины в 10% действуют на импорт в США алюминия из всех стран, кроме Австралии и Аргентины, напомнил Орешкин.

"В отношении поставок выведенных из-под действия пошлин стран, за исключением Австралии, применяются импортные квоты. Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры", - подчеркнул министр.

Орешкин добавил, что, кроме России, иски к США в ВТО ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия.

Консультации с США станут первой стадией процедуры разрешения споров в ВТО. Она предусмотрена для поиска сторонами взаимоприемлемых путей урегулирования претензий. "Если в ходе консультаций такие пути найдены не будут, Россия сможет обратиться в ВТО с просьбой об учреждении третейской группы для рассмотрения спора", - указал глава Минэкономразвития.