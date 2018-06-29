Реализация проекта "Крымская Роза" по созданию нового микрорайона началась в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Группа компания "Монолит" (ГК, один из крупнейших застройщиков Крыма) объявила о начале реализации крупнейшего на полуострове проекта в области жилищного строительства - создании нового микрорайона площадью 1 млн кв. м в Симферополе. Объем инвестиций в проект оценивается в 32 млрд рублей, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГК.

"Крымская Роза" (название проекта - прим. ТАСС) - проект комплексного освоения территории площадью более 100 га на севере Симферополя. В целом за 11 лет будет построено около 1 млн кв. м недвижимости. Инвестиции в проект - 32 млрд рублей", - рассказала представитель компании.

По ее данным, приобрести жилье в новом микрорайоне смогут 9 тыс. семей. По словам директора по маркетингу и продажам группы компаний "Монолит" Дмитрия Гонтаря, первая очередь микрорайона будет сдана до конца 2020 года. Она состоит из шести секций, этажность которых варьируется от семи до 17 этажей. Всего в первой очереди будет построено 566 квартир, уточнили в пресс-службе.

Презентация проекта состоялась 27 октября 2017 года в ходе Первого форума-выставки строителей в Симферополе. Ранее сообщалось, что также по проекту будут построены школа на 1,72 тыс. мест и два детских сада на 520 мест, медицинский центр, разбит парк с беговыми и велосипедными дорожками, зонами отдыха, а также спортивный комплекс, в котором смогут заниматься более 2 тыс. человек. "Изюминкой" нового проекта станет центр олимпийской подготовки Республики Крым по водным видам спорта с тремя плавательными бассейнами и дорожками длиной в 25 и 50 м. Будет создано 12 тыс. новых рабочих мест.

"Год назад на Ялтинском международном экономическом форуме мы впервые заговорили об этом проекте и анонсировали самое масштабное в Крыму комплексное освоение территории. Это не просто жилой квартал и не просто жилой микрорайон, это полноценный город. Это проект целого десятилетия", - рассказала журналистам замгендиректора ГК "Монолит" Оксана Афанасьева.